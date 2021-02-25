Лавров обсудил с главой МИД Израиля ближневосточное урегулирование и Сирию

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его израильский коллега Алон Ушпиз в рамках прошедшей в Москве встречи обсудили палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном российским внешнеполитическим ведомством.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел в арабо-израильском урегулировании. При этом российской стороной была подчеркнута готовность вместе с другими участниками ближневосточного "квартета" международных посредников продолжать оказывать содействие налаживанию устойчивого мирного процесса через прямой диалог между израильтянами и палестинцами на общепризнанной международно-правовой основе», - информирует МИД РФ.

Во время обсуждения ситуации в САР стороны заявили о необходимости ее урегулирования политико-дипломатическими методами при уважении суверенитета и территориальной целостности республики. Также дипломаты сошлись во мнении, что в стране нужно уничтожить террористическую угрозу в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Кроме того, в ходе беседы были затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня в контексте взаимной нацеленности на дальнейшее наращивание многопланового взаимовыгодного партнерства.