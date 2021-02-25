Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе

Работающий на орбите Марса российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял место посадки американского ровера Perseverance у кратера Езеро на Красной планете. Снимок был опубликован на сайте Европейского космического агентства.

Судя по кадрам, машина успешно примарсилась, скинув во время снижения парашют, теплозащитный экран, а также посадочную ступень.

Марсоход Perseverance работает на Красной планете в рамках миссии NASA «Марс 2020». Он достиг планеты 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро. Аппарату предстоит исследовать окружающую местность, чтобы найти следы жизни, которая могла быть на Марсе в прошлом, а также собрать марсианский грунт.