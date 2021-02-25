Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе

Роман Захаров
21:15 25.02.2021
Судя по кадрам, машина успешно примарсилась, скинув во время снижения парашют и теплозащитный экран.
Российско-европейский аппарат снял место посадки Perseverance на Марсе
© Фото: nasa
Читайте нас на:

Работающий на орбите Марса российско-европейский аппарат Trace Gas Orbiter миссии ExoMars-2016 снял место посадки американского ровера Perseverance у кратера Езеро на Красной планете. Снимок был опубликован на сайте Европейского космического агентства.

Судя по кадрам, машина успешно примарсилась, скинув во время снижения парашют, теплозащитный экран, а также посадочную ступень.

Марсоход Perseverance работает на Красной планете в рамках миссии NASA «Марс 2020». Он достиг планеты 18 февраля 2021 года в районе кратера Езеро. Аппарату предстоит исследовать окружающую местность, чтобы найти следы жизни, которая могла быть на Марсе в прошлом, а также собрать марсианский грунт. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:26 Армия
Видео
Шойгу и министр обороны Киргизии подписали протокол по применению беспилотников на территории республики
19:57 В стране и мире
ЕС продлил на год санкции против Белоруссии
17:14 Вопросы истории
Видео
Шансы были: что говорится в уникальных записях Бурденко о ранении Пушкина
14:22 Вопросы истории
Видео
Мемориальную доску летчику-испытателю Владимиру Коккинаки открыли в Москве
13:50 В стране и мире
В ОДКБ рассказали, как США наращивают военное присутствие в Европе
Популярное
Популярное
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
В Петербурге представили уникальный документ о ранении Пушкина
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.