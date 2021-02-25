Навального этапировали в колонию общего режима

Российского блогера Алексея Навального этапировали из столичного СИЗО-1 в исправительную колонию общего режима, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Его увезли из СИЗО в колонию, в какую - не знаю», - сказала она в беседе с ТАСС.

Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.

Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года.