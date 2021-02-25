Навального этапировали в колонию общего режима
Ранее Симоновский суд столицы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный, приговорив к 3,5 годам лишения свободы.
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Российского блогера Алексея Навального этапировали из столичного СИЗО-1 в исправительную колонию общего режима, где он будет отбывать наказание. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
«Его увезли из СИЗО в колонию, в какую - не знаю», - сказала она в беседе с ТАСС.
Ранее Навальный был задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу «Ив Роше». В августе 2017 года испытательный срок был продлен до 29 декабря 2020 года за неоднократную неявку в инспекцию и троекратное привлечение к административной ответственности.
Второго февраля Симоновский суд Москвы заменил условный срок Навального на заключение в колонии общего режима сроком на 3,5 года.