В стране и мире Коронавирус Власти Турции объявили о начале испытаний российской вакцины от COVID-19 Ян Брацкий Кроме того, уточнили в министерстве здравоохранения страны, проводится работа по теме совместного производства лекарственного препарата. © Фото: Mustafa Kaya globallookpress Читайте нас на: Министерство здравоохранения Турции приступило к проведению токсикологических испытаний российской вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил глава ведомства Фахреттин Коджа. «В Турции начались токсикологические испытания "Спутник V". У нас есть отдельная подготовка по нему. Также проводится работа по теме совместного производства российской вакцины», - цитирует ТАСС заявление министра. Первая в мире вакцина от COVID-19 была создана учеными центра имени Гамалеи при участии Минобороны России. Лекарственный препарат продемонстрировал высокую эффективность и полную безопасность. Сегодня, по заявлению Российского Фонда Прямых Инвестиций, вакцину зарегистрировали власти 37 стран с общей численностью населения более миллиарда человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика