Морозы, снегопады и оттепели: как «сошедшая с ума» погода ставит антирекорды в российских регионах

В Московской области водителей призвали к осторожности на дорогах. Минувшей ночью в регионе выпало до 10 сантиметров снега. Коммунальщики приступили к его уборке. В этой работе задействованы свыше 3,3 тысячи единиц спецтехники и более 8,6 тысячи дорожных рабочих и дворников, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

А на Южном Урале зима напоследок напомнила о себе мощнейшим бураном. В Челябинской области тысячи домов остались без света. На дорогах сотни заметенных автомобилей, у многих закончилось топливо. Людей эвакуируют в пункты временного размещения. Легковушки откапывают при помощи бульдозеров и вытягивают из сугробов пожарными машинами.

В этом сплошном снежном заторе погибла женщина. Скорая так и не смогла ее доставить в больницу. Медикам с трудом удалось пробиться к беременной девушке в поселке Снежный. Чтобы принять роды, ехать пришлось прямо на снегоуборочной технике.

В Поволжье, где тоже аномальные морозы и метель, на помощь водителям приходят военные. Маршруты патрулируют более 25 экипажей ВАИ, а в Саратове коммунальщики весь день устраняют последствия аварии на водоводе. Система не выдержала холодов и половина жителей города, а это более 400 тысяч человек, осталась без отопления и горячей воды. В Санкт-Петербург сразу после снегопадов нагрянула оттепель. Улицы погрязли в ледовой каше.

Подобная картина и в Москве. Еще ночью стоял крепкий мороз, вновь сыпал снег, а к утру сугробы начала топить плюсовая температура. Дороги обледенели. Объявлен желтый уровень погодной опасности.