В стране и мире Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении Ян Брацкий Глава российского государства призвал все стороны к сдержанности и мирному разрешению конфликта. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Стороны подробно обсудили ситуацию в республике. Беседа состоялась по инициативе официально Еревана. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», - заявил Песков. Очередной виток политического кризиса в Армении произошел накануне после того, как Вооруженные Силы страны призвали Никола Пашиняна подать в отставку. Премьер назвал это попыткой государственного переворота и призвал сторонников к демонстрациям. Оппозиция также вышла на улицы. Последние не настроены на переговоры и требуют отставки Пашиняна. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика