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Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

Ян Брацкий
19:07 25.02.2021
Глава российского государства призвал все стороны к сдержанности и мирному разрешению конфликта.
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении
© Фото: kremlin.ru
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры. Стороны подробно обсудили ситуацию в республике. Беседа состоялась по инициативе официально Еревана. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Была обсуждена ситуация в Армении… Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона. Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности», - заявил Песков.

Очередной виток политического кризиса в Армении произошел накануне после того, как Вооруженные Силы страны призвали Никола Пашиняна подать в отставку. Премьер назвал это попыткой государственного переворота и призвал сторонников к демонстрациям. Оппозиция также вышла на улицы. Последние не настроены на переговоры и требуют отставки Пашиняна.

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