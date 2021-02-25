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ЕС продлил на год санкции против Белоруссии

Роман Захаров
19:57 25.02.2021
Ограничительные меры в отношении РБ будут действовать до февраля 2022 года.
ЕС продлил на год санкции против Белоруссии
© Фото: Ilya Galakhov, Global Look Press
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Европейский союз принял решение о продлении ограничительных мер в отношении Белоруссии сроком на один год. Об этом говорится в официальном заявлении Брюсселя.

Таким образом, санкции против РБ будут действовать еще как минимум до 22 февраля 2022 года. Ограничения затронут ряд высокопоставленных белорусских чиновников, а также лиц, которые, по мнению европейской стороны, причастны к якобы фальсификациям на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году. 

Согласно официальным данным ЦИК, победу на выборах главы государства в РБ в прошлом году одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% избирателей. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% голосов.

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