ЕС продлил на год санкции против Белоруссии

Европейский союз принял решение о продлении ограничительных мер в отношении Белоруссии сроком на один год. Об этом говорится в официальном заявлении Брюсселя.

Таким образом, санкции против РБ будут действовать еще как минимум до 22 февраля 2022 года. Ограничения затронут ряд высокопоставленных белорусских чиновников, а также лиц, которые, по мнению европейской стороны, причастны к якобы фальсификациям на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году.

Согласно официальным данным ЦИК, победу на выборах главы государства в РБ в прошлом году одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% избирателей. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% голосов.