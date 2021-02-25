Армянский гамбит: чем закончится политическое противостояние Пашиняна и оппозиции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в окружении силовиков, членов семьи и своих сторонников провел шествие по улицам Еревана в четверг, 25 февраля. Глава кабмина в рамках мероприятия заявил, что в республике переворота не произойдет.

Тем временем на площади Свободы собравшаяся толпа требовала от Пашиняна немедленно уйти в отставку. Между сторонниками и противниками премьера даже завязывается потасовка.

В небе над Ереваном весь день кружили истребители. Ситуация в столице сейчас накалена до предела. Катализатором стали слова Пашиняна о якобы неисправных российских «Искандерах», стоящих на вооружении армянской армии.

Масла в огонь подлил предшественник действующего премьера - Серж Саргсян, который язвительно удивился, почему «Искандер» не стрелял на третий или четвертый день войны в Карабахе.

Замначальника Генштаба в интервью одному из местных журналистов заявление Пашиняна высмеял. И лишился должности. Под угрозой увольнения сейчас и начальник Генштаба: накануне он призвал премьера Армении уйти в отставку.

«Исходя из сложившейся ситуации, Вооруженные силы требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предостерегают от применения силы против народа, чьи сыновья погибли, защищая Родину. Армия всегда была с народом, как и народ - с армией», - сказано в заявлении главы Генштаба ВС Армении.

В Кремле высказывания Пашиняна комментировать не стали, напомнив лишь, что российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность. При этом Москва призвала противоборствующие стороны внутри Армении действовать исключительно в рамках конституции государства.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе. Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», - объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил сложившуюся ситуацию со своим армянским коллегой. Попытку переворота в Армении осудили во внешнеполитическом ведомстве Турции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал своих сторонников в Ереване выйти в поддержку Никола Пашиняна. Сам премьер Армении попросил поддерживающих его граждан уйти с улиц, а также заявил о необходимости начала консультаций с оппозицией.