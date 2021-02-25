Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Армянский гамбит: чем закончится политическое противостояние Пашиняна и оппозиции

Константин Коковешников
19:34 25.02.2021
Руководство Вооруженных сил Армении требует от премьера Никола Пашиняна уйти в отставку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в окружении силовиков, членов семьи и своих сторонников провел шествие по улицам Еревана в четверг, 25 февраля. Глава кабмина в рамках мероприятия заявил, что в республике переворота не произойдет.

Тем временем на площади  Свободы собравшаяся толпа требовала от Пашиняна немедленно уйти в отставку. Между сторонниками и противниками премьера даже завязывается потасовка.

В небе над Ереваном весь день кружили истребители. Ситуация в столице сейчас накалена до предела. Катализатором стали слова Пашиняна о якобы неисправных российских «Искандерах», стоящих на вооружении армянской армии.

Масла в огонь подлил предшественник действующего премьера - Серж Саргсян, который язвительно удивился, почему «Искандер» не стрелял на третий или четвертый день войны в Карабахе.

Замначальника Генштаба в интервью одному из местных журналистов заявление Пашиняна высмеял. И лишился должности. Под угрозой увольнения сейчас и начальник Генштаба: накануне он призвал премьера Армении уйти в отставку.

«Исходя из сложившейся ситуации, Вооруженные силы требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предостерегают от применения силы против народа, чьи сыновья погибли, защищая Родину. Армия всегда была с народом, как и народ - с армией», - сказано в заявлении главы Генштаба ВС Армении.

В Кремле высказывания Пашиняна комментировать не стали, напомнив лишь, что российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность. При этом Москва призвала противоборствующие стороны внутри Армении действовать исключительно в рамках конституции государства.

«Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении. Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении - нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе. Призываем всех к спокойствию. Считаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», - объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил сложившуюся ситуацию со своим армянским коллегой. Попытку переворота в Армении осудили во внешнеполитическом ведомстве Турции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал своих сторонников в Ереване выйти в поддержку Никола Пашиняна. Сам премьер Армении попросил поддерживающих его граждан уйти с улиц, а также заявил о необходимости начала консультаций с оппозицией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:26 Армия
Видео
Шойгу и министр обороны Киргизии подписали протокол по применению беспилотников на территории республики
19:57 В стране и мире
ЕС продлил на год санкции против Белоруссии
17:14 Вопросы истории
Видео
Шансы были: что говорится в уникальных записях Бурденко о ранении Пушкина
14:22 Вопросы истории
Видео
Мемориальную доску летчику-испытателю Владимиру Коккинаки открыли в Москве
13:50 В стране и мире
В ОДКБ рассказали, как США наращивают военное присутствие в Европе
Популярное
Популярное
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
В Петербурге представили уникальный документ о ранении Пушкина
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.