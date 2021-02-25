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Разгадана тайна прямохождения человека

Светлана Иванова
18:08 25.02.2021
Антропологи нашли доказательство большого эволюционного скачка между древними гоминидами.
Разгадана тайна прямохождения человека
© Фото: IAOM-US, Pixabay
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Скелет древнего примата Ardipithecus ramidus, который жил 4,4 млн лет назад, стал ключом к разгадке тайны прямохождения человека. Ученые Техасского университета A&M выяснили, как передвигался Ardipithecus ramidus, который является последним общим предком гоминидов (человекообразных обезьян, к которым относятся шимпанзе, гориллы, орангутаны и люди).

Авторы научной работы, результаты которой опубликованы в журнале Science Advances, установили, что примат качался на ветках, перепрыгивая по ним.

В ходе исследования ученые проанализировали более 400 научных образцов, включая живых приматов и древние окаменелости гоминидов, а также изучили кости руки Ardipithecus ramidus, скелет которого был найден в 2009 году. В научных кругах за Ardipithecus ramidus закрепилось прозвище Арди.

Антропологи также пришли к выводу, что древний примат больше всего похож на шимпанзе, бонобо и орангутанов.

Кроме того, ученые нашли доказательства большого эволюционного «скачка» между рукой Арди и руками всех более поздних приматов, в том числе австралопитеков. По мнению исследователей, «скачок» произошел в тот момент, когда древние приматы адаптировались к вертикальной ходьбе.

В частности, большие изменения в анатомии руки Арди и остальных более поздних гомининов (подсемейства гоминидов) произошли в период между 4,4 и 3,3 млн лет назад, что совпадает с потерей хватательного большого пальца ноги в рамках теории эволюции человека. 

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