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В «Союзмультфильме» рассказали о последних годах жизни художника Владимира Зуйкова

Анна Назайкина
18:57 25.02.2021
Художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» скончался сегодня на 87-м году жизни.
В «Союзмультфильме» рассказали о последних годах жизни художника Владимира Зуйкова
© Фото: vitanova.ru
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Художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков в последние годы жизни продолжал творческую и преподавательскую деятельность и с большим чувством относился к своим ученикам. Об этом рассказал «Звезде» шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Творчески активная жизнь была, но не такая, может, публичная, чтобы зрители видели. Он очень любил своих учеников, они постоянно были с ним на связи, и он с ними. Был всегда в оценках не такой благостно принимающий все, что есть. У него всегда было свое суждение, что хорошо, а что плохо, что профессионально, а что не очень. И в этом у него всегда был трезвый ум и такая принципиальная позиция художника», - заявил он.   

Капков также рассказал, что в последние годы жизни художник преподавал во ВГИКе, был заведующим кафедры режиссуры, анимации и мультимедиа, продолжал иллюстрировать.

Ранее стало известно, что Владимир Зуйков скончался на 87-м году жизни, причиной его смерти стал COVID-19.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году ему удалось стать художником-постановщиком на «Союзмультфильме». Он принял участие в создании более 30 анимационных, среди которых «Фильм, фильм, фильм», «Винни-Пух», «Икар и мудрецы», «Халиф-аист» и другие.

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