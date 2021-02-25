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Врач рассказала, какие продукты следует употреблять при перепадах атмосферного давления

Роман Захаров
18:27 25.02.2021
Диетолог Анжелика Дюваль рекомендовала включить в рацион брокколи, нежирную рыбу и некоторые витаминные комплексы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: pixabay
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В Московском регионе сейчас можно наблюдать резкую перемену температуры, из-за чего происходит перепад атмосферного давления, что, в свою очередь, негативно сказывается на самочувствии многих людей. О том, какие продукты стоит употреблять в пищу, а какие следует исключить из рациона, чтобы не нанести вред своему здоровью в такой период, в беседе со «Звездой» рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Во-первых, при активной смене давления прежде всего рекомендуется вести здоровый образ жизни. Если с точки зрения питания мы сгущаем сильно кровь, например, продуктами, содержащими животные жиры в больших количествах, или фастфудом, полуфабрикатами, солью, то это ухудшает ситуацию, особенно у тех, кто страдает, например, гипертонией или другими болезнями, связанными с повышенным или пониженным давлением. Рацион в такое время должен содержать большое количество свежих овощей и зелени. Или в виде салатов, или приготовленные на пару, или тушеные. Это то, на что следует сделать самый большой акцент. Если говорить о напитках, то рекомендую исключить напитки с высоким содержанием сахара, алкоголь, тяжелые для организма молочные коктейли, кофе», - объяснила эксперт.

Медик добавила, что хорошим способом снизить давление является употребление в пищу брокколи.

«Брокколи, очень хорошо это делает. Так что если у вас случился большой скачок давления, то можно отварить себе брокколи», - рекомендовала она.

Кроме того, в дни скачущего атмосферного давления диетолог посоветовала включить в свой рацион нежирную рыбу, витаминные комплексы, а также уменьшить физическую нагрузку.

«Отдавать предпочтение больше диетической рыбе - треске, судаку. Белые сорта рыбы - лосось, горбуша. Надо устраивать день здорового питания во время перепада температур, и, конечно, ограничивать физическую нагрузку и стресс. На этот период я рекомендую принимать "Магне B6", этот препарат будет поддерживать нервную систему. Также можно покупать магниево-минеральную воду» , - заключила Дюваль.

Ранее ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Гурфинкель рассказал, как метеозависимые люди могут улучшить свое самочувствие во время перепадов атмосферного давления.

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