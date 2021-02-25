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Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

Анна Назайкина
18:24 25.02.2021
Он скончался на 87-м году жизни.
Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков
© Фото: Globallookpress
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Художник-постановщик знаменитого мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков скончался на 87-ом году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Он уточнил, что причиной его смерти стал COVID-19.

«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», - сказал он ТАСС.

Кроме того, Капков назвал Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году ему удалось стать художником-постановщиком на «Союзмультфильме». Он принял участие в создании более 30 анимационных, среди которых «Фильм, фильм, фильм», «Винни-Пух», «Икар и мудрецы», «Халиф-аист» и другие.

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