Умер художник-постановщик мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков

Художник-постановщик знаменитого мультфильма «Винни-Пух» Владимир Зуйков скончался на 87-ом году жизни. Об этом сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков. Он уточнил, что причиной его смерти стал COVID-19.

«Сегодня не стало Владимира Николаевича Зуйкова», - сказал он ТАСС.

Кроме того, Капков назвал Зуйкова одним из последних выдающихся художников советской анимации.

Владимир Зуйков родился 27 января 1935 года. В 1967 году ему удалось стать художником-постановщиком на «Союзмультфильме». Он принял участие в создании более 30 анимационных, среди которых «Фильм, фильм, фильм», «Винни-Пух», «Икар и мудрецы», «Халиф-аист» и другие.