В Челябинской области на заснеженной трассе нашли десятки брошенных автомобилей

Десятки автомобилей остаются брошенными в Челябинской области, где продолжает бушевать непогода. Легковушки, внедорожники и грузовики стоят занесенные снегом прямо на трассе. Их водители отчаялись выбраться из плена и просто бросили свои автомобили.

Сейчас машины откапывают при помощи грейдеров. Один из водителей опубликовал в социальных сетях видеокадры последствий погодного апокалипсиса.

Ранее региональные власти приняли решение о введении режима чрезвычайного положения в трех районах области в связи с сильнейшими морозами и снегопадами. Соответствующее постановление опубликовали главы Варненского, Нагайбакского и Кизильского районов.

Непогода продолжает терзать Урал и сегодня. Спасатели уже эвакуировали более 100 автомобилистов и их пассажиров из заблокированных машин и автобусов. Синоптики предупреждают об усилении ветра и понижении температуры до минус 40 градусов в ближайшие дни.