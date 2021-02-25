Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Челябинской области на заснеженной трассе нашли десятки брошенных автомобилей

Ян Брацкий
18:16 25.02.2021
Занесенные снегом машины откапывают при помощи тяжелой техники, погодные условия в регионе остаются суровыми.
© Видео: 31TV.RU | НОВОСТИ, ВК © Фото: 31TV.RU | НОВОСТИ, ВК
Читайте нас на:

Десятки автомобилей остаются брошенными в Челябинской области, где продолжает бушевать непогода. Легковушки, внедорожники и грузовики стоят занесенные снегом прямо на трассе. Их водители отчаялись выбраться из плена и просто бросили свои автомобили.

Сейчас машины откапывают при помощи грейдеров. Один из водителей опубликовал в социальных сетях видеокадры последствий погодного апокалипсиса.

Ранее региональные власти приняли решение о введении режима чрезвычайного положения в трех районах области в связи с сильнейшими морозами и снегопадами. Соответствующее постановление опубликовали главы Варненского, Нагайбакского и Кизильского районов.

Непогода продолжает терзать Урал и сегодня. Спасатели уже эвакуировали более 100 автомобилистов и их пассажиров из заблокированных машин и автобусов. Синоптики предупреждают об усилении ветра и понижении температуры до минус 40 градусов в ближайшие дни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:26 Армия
Видео
Шойгу и министр обороны Киргизии подписали протокол по применению беспилотников на территории республики
17:14 Вопросы истории
Видео
Шансы были: что говорится в уникальных записях Бурденко о ранении Пушкина
14:22 Вопросы истории
Видео
Мемориальную доску летчику-испытателю Владимиру Коккинаки открыли в Москве
13:50 В стране и мире
В ОДКБ рассказали, как США наращивают военное присутствие в Европе
12:28 В стране и мире
Видео
В России отложат переход на новые правила техосмотра
Популярное
Популярное
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
В Петербурге представили уникальный документ о ранении Пушкина
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.