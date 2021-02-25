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Экипаж МКС заделал трещину в российском модуле

Анна Назайкина
17:58 25.02.2021
Завтра космонавту Сергею Рыжикову предстоит осмотреть еще два возможных места утечки воздуха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
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Экипаж Международной космической станции временно изолировал третью трещину в корпусе российского модуля «Звезда». Космонавт Сергей Рыжиков, используя микроскоп и дефектоскоп, осмотрел возможную трещину рядом со стыковочным узлом. Об этом стало известно из транслируемых NASA переговоров экипажа с Землей.

Завтра космонавт должен будет осмотреть еще два возможных места утечки воздуха. Как пояснил специалист подмосковного Центра управления полетами, Рыжикову предстоит исследовать трещины при помощи микроскопа и дефектоскопа.

На следующей неделе планируется окончательное устранение утечки воздуха. Космонавты в частности собираются засверлить края, чтобы трещина больше не увеличивалась.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности. В результате выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

Сейчас на МКС, кроме Рыжикова, находятся россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути.

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