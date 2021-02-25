Власти Москвы назвали условие для отмены всех ограничений из-за COVID-19

Власти Москвы могут приступить к отмене ранее введенных ограничений из-за коронавирусной инфекции в течение одного-двух месяцев. Главное условие - сохранение положительной тенденции и уверенное снижение числа новых инфицированных COVID-19. О этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Мы видим... устойчивый продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, около 500-600 человек укладывается в больницы каждый день. Но тем не менее их было еще недавно 1,7 тысяч в сутки. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если такой тренд будет, мы снимем эти ограничения», - предположил Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Ослабление ограничительных мер должно быть постепенным. Об этом ранее заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, оценивая эпидемиологическую обстановку в стране. Министр призвал региональные власти сохранять противоэпидемические мероприятия, но с оглядкой на положение дел на местах.

По оценке Мурашко, число инфицированных снижается, но количество заболевших все еще велико. Глава ведомства призвал население, особенно пожилых людей, активнее прививаться и следить за состоянием своего здоровья.