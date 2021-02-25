СМИ: Киркоров задолжал приставам почти 70 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров задолжал судебным приставам почти 70 миллионов рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на базу данных Федеральной службы судебных приставов.

По информации агентства, на артиста открыт исполнительный лист за долги по кредитам (за исключением ипотеки) более чем на 69,5 миллиона рублей, а также семь актов по административным правонарушениям на сумму 29 тысяч рублей.

В мае прошлого года Таганский суд российской столицы обязал Киркорова выплатить свыше 2,2 миллиона рублей бизнесмену, занимавшемуся ремонтом его дома в Московской области.