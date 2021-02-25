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NASA показало таинственное свечение ночной Венеры

Светлана Иванова
17:13 25.02.2021
Зонд Parker сделал уникальные по качеству и научной ценности изображения ночной стороны планеты с расстояния 12380 километров.
NASA показало таинственное свечение ночной Венеры
© Фото: NASA
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Астрономам удалось запечатлеть виды Венеры, на которых различимы элементы ее поверхности. Впервые на снимки попало и ночное свечение в атмосфере планеты. Изображения были сделаны в июле 2020 года во время близкого пролета солнечного зонда Parker над Венерой, сообщили в NASA.

Полученные кадры удивили ученых, которые ожидали увидеть запечатленные тепловизором WISPR облака в атмосфере планеты, но вместо этого на изображениях оказались зафиксированы детали поверхности Венеры, включая ее самый большой горный регион - возвышенность Земля Афродиты.

Запущенный в 2018 году для изучения внешней короны Солнца зонд NASA Parker также выполняет наблюдения за Венерой. Запланировано, что за семь лет своей работы аппарат должен семь раз пролететь возле планеты. Во время третьего маневра 11 июля 2020 года бортовой широкоугольный тепловизор WISPR сделал уникальные по научной ценности кадры. По краю планеты был замечен яркий обод, созданный ночным свечением — светом, излучаемым высоко в атмосфере атомами кислорода.

По словам участников проекта WISPR, полученные изображения напоминают кадры, сделанные в ближнем инфракрасном диапазоне. Это заставило ученых отправить WISPR обратно в лабораторию, чтобы измерить чувствительность прибора к инфракрасному свету.

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