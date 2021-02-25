Собственника сети ресторанов «Тарас Бульба» Белойвана арестовали заочно

Пресненский суд Москвы заочно арестовал объявленного в межгосударственный розыск собственника сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана по делу о сокрытии активов компании с целью неуплаты налогов. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Пресненским районным судом удовлетворено ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана, которому заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ», - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным следствия, Белойван скрыл активы компании, с которых должно было производиться взыскание налогов. Санкции в соответствии со 2 частью 199.2 УК РФ - до семи лет лишения свободы.