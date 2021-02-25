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Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова

Ян Брацкий
16:41 25.02.2021
На сегодняшний день существует более 100 самых различных версий гибели туристов из группы Дятлова.
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
© Фото: passsecrets, VK
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Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба. Такую версию событий нельзя исключать, заявил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.

Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы.

«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», - сказал глава Фонда в беседе с РИА Новости.

Тайна гибели альпинистов из группы Дятлова до сих пор не дает покоя ученым и энтузиастам. Сегодня существует более 100 различных версий произошедшего в окрестностях горы Холатчахль зимой 1959 года.

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