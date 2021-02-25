Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Погибших зимой 1959 года туристов из группы Дятлова якобы могла убить американская фотобомба. Такую версию событий нельзя исключать, заявил руководитель Фонда памяти группы Юрий Кунцевич.
Ранее ряд СМИ опубликовал новость о том, что в первой половине 1959 года в небе над Северным Уралом якобы были замечены самолеты-разведчики ВВС США. Один из них мог сбросить бомбу в то место, где находились туристы, считает исследователь Андрей Шепелев. Кунцевич напомнил, что тот не первый, кто предположил сброс фотобомбы.
«Некоторые другие исследователи высказывали похожие мнения. С этим надо разбираться... Надо спросить у ученых. Это знание высокого класса. Когда я услышал эту версию, я ее сходу отрицать не стал», - сказал глава Фонда в беседе с РИА Новости.
Тайна гибели альпинистов из группы Дятлова до сих пор не дает покоя ученым и энтузиастам. Сегодня существует более 100 различных версий произошедшего в окрестностях горы Холатчахль зимой 1959 года.