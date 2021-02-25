Ученые привлекли «суперсолдат» к борьбе с раком

Превращение белых кровяных телец в «суперсолдат» способно помочь в борьбе с раком. К такому выводу пришли ученые из Канадского фонда принцессы Маргарет. Результаты работы опубликованы в журнале Molecular Cell.

Целью проведенных экспериментов доцент кафедры медицинской биофизики Университета Торонто Де Карвалью назвал повышение противоопухолевого иммунитета, чего можно добиться при помощи сочетания разных видов иммунотерапии с разрабатываемой ДНК-модифицирующей эпигенетической терапии.

Метод представляет собой преобразование иммунных Т-клеток, что усиливает их способность убивать раковые клетки.

Эпигенетическая терапия предполагает собой воздействие на гены в Т-клетках, однако реакция защитных клеток, которая может усилить противоопухолевую активность иммунной системы человека, также берется в расчет учеными.

По словам авторов работы, отследить усиленный иммунный ответ измененных Т-клеток на опухоль предстоит в рамках будущего клинического испытания.