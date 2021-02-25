Дезинфектор рассказал о небывалом росте числа тараканов из-за пандемии COVID-19

Из-за пандемии COVID-19 заведения общественного питания не заказывали санитарные работы, в связи с чем у тараканов была возможность, временной промежуток для активного размножения. В данным момент обстановка усложнена тем, что не соблюдалась периодичность дезинфекционных работ, которые должны проводиться хотя бы раз в месяц. Об этом рассказал «Звезде» дезинфектор, генеральный директор службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

«Рестораны - это самый большой источник размножения. Степени размножения увеличились. Не хватает финансовых средств на вызов экспертов, поэтому ситуация осложняется. Мы делаем все, что в наших силах, но ситуация сложная»,- рассказал он.

По словам дезинфектора, в данный момент самая важная задача - это своевременное заключение эпидемиолога , обследование врачом зоны активности, выявление нарушений, обнаружение гнезд насекомых, а также поиск правильного решения.

Ранее специалисты Института дезинфектологии Роспотребнадзора сообщили, что в феврале наблюдается пик роста числа тараканов. В ведомстве отмечалось, что периодическая активность насекомых неизбежна, поскольку связана с циклом размножения. Очередное нашествие тараканов приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом.