Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Свыше 100 тысяч москвичей высказались по поводу установки памятника на Лубянке

Ян Брацкий
16:13 25.02.2021
Москвичи выбирают между Александром Невским и Феликсом Дзержинским, пока голоса разделились почти поровну.
Свыше 100 тысяч москвичей высказались по поводу установки памятника на Лубянке
© Фото: Igor Sinitsynimage, BROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Более 100 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянской площади. Участники интерактивного опроса выбирают между двумя историческими личностями.

Более 51 процента опрошенных отдали предпочтение Александру Невскому, около 49 процентов выступают за возвращение на площадь памятника Феликсу Дзержинскому.

Проголосовать за тот или иной вариант можно на портале «Активный гражданин».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
16:26 Армия
Видео
Шойгу и министр обороны Киргизии подписали протокол по применению беспилотников на территории республики
14:22 Вопросы истории
Видео
Мемориальную доску летчику-испытателю Владимиру Коккинаки открыли в Москве
13:50 В стране и мире
В ОДКБ рассказали, как США наращивают военное присутствие в Европе
12:28 В стране и мире
Видео
В России отложат переход на новые правила техосмотра
11:08 Армия
Видео
Шквал огня: расчеты гаубиц уничтожили «вражескую» бронетехнику в Абхазии
Популярное
Популярное
Названа новая невероятная причина гибели группы Дятлова
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
В Петербурге представили уникальный документ о ранении Пушкина
Орехи назвали спасением от преждевременной смерти
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.