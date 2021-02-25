В стране и мире Свыше 100 тысяч москвичей высказались по поводу установки памятника на Лубянке Ян Брацкий Москвичи выбирают между Александром Невским и Феликсом Дзержинским, пока голоса разделились почти поровну. © Фото: Igor Sinitsynimage, BROKER, Globallookpress Читайте нас на: Более 100 тысяч москвичей проголосовали за установку памятника на Лубянской площади. Участники интерактивного опроса выбирают между двумя историческими личностями. Более 51 процента опрошенных отдали предпочтение Александру Невскому, около 49 процентов выступают за возвращение на площадь памятника Феликсу Дзержинскому. Проголосовать за тот или иной вариант можно на портале «Активный гражданин». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика