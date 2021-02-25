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Подозреваемых в торговле детьми задержали в Красноярске

Ян Брацкий
15:50 25.02.2021
По предварительным данным следствия, подозреваемые могут быть причастны к продаже девяти новорожденных детей.
Подозреваемых в торговле детьми задержали в Красноярске
© Фото: Thorsten Frenzel, Pixabay
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Четыре человека задержаны в Красноярске по подозрению в торговле новорожденными детьми. Среди них два мужчины и две женщины. Один из находящихся под стражей является предполагаемым организатором преступного сообщества.

«По предварительной версии следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по привлечению женщин, готовых за денежное вознаграждение выносить и родить детей для третьих лиц... оформлению необходимых документов, позволяющих ему забирать новорожденных детей из роддомов для передачи их иностранным гражданам за денежное вознаграждение», - говорится в сообщении СК на официальном сайте ведомства.

Среди задержанных - жительница Казахстана, которая передала подозреваемым своего собственного ребенка. Медицинскую процедуру, в результате которой наступила беременность, она прошла в Королевстве Камбоджа, после чего вернулась в Красноярск. Услуги медицинской клиники были оплачены предполагаемыми организаторами незаконного бизнеса.

«В апреле 2020 года женщина родила мальчика, после этого по указанию подозреваемых в ЗАГСе города Красноярска получила свидетельство о рождении на ребенка и в нотариальной конторе оформила доверенность на подозреваемых, уполномочив их представлять ее интересы в государственных органах. Тем самым гражданка Казахстана фактически передала в распоряжение подозреваемых своего новорожденного ребенка», - добавляют в ведомстве.

После этого подозреваемая покинула территорию России и вернулась в Казахстан. За своего сына она получила 13 тысяч долларов. В настоящее время  установлено местонахождение девяти ранее проданных младенцев. Все они помещены в дом малютки. Подозреваемые заключены под стражу.

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