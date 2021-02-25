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Дочь пропавшего на необитаемом острове в Танзании туриста из РФ раскрыла подробности случившегося

Роман Захаров
15:49 25.02.2021
По словам Светланы Селивановой, ее отец исчез еще 5 февраля, во время экскурсии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Michelle Maria, Pixabay
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Полиция Танзании уже почти три недели разыскивает потерявшегося на острове Квале туриста из Магнитогорска Сергея Розанова. Семидесятилетний россиянин пропал во время экскурсии, и его место нахождения до сих пор неизвестно. Подробности этой истории в беседе со «Звездой» рассказала дочь исчезнувшего мужчины Светлана Селиванова.

«Вообще, он говорил, что приедет обратно домой в районе 11 февраля. Туда (в Танзанию. - Прим. ред.) он прибыл на трансфере, организованном турфирмой. Вылетел 31 января. Мне звонил перед вылетом и когда уже прилетел. Я начала беспокоиться, когда он не вышел на связь 11 февраля, но думала, что, может, позвонит 12-го числа. Он на связь не вышел, и я сама начала ему звонить. Телефон оказался недоступен. Думала, может, он продлил свое нахождение в Танзании. Продолжала звонить. Телефон был недоступен. Ситуация осложнялась тем, что я не знала, у какого турагентства он приобрел путевку. В итоге я установила этого оператора, связалась с ним, и мне там сообщили, что отец пропал еще 5 февраля на экскурсии на острове (Квале. - Прим. ред.), что подано заявление в полицию Танзании, что поиски проводятся. Поиски пока ни к чему не привели», - поделилась Светлана.

Она также сообщила, что находится в постоянном контакте с сотрудниками посольства РФ в Танзании. Кроме того, с ней связывались страховщики, которые рассказали, что в местных моргах и больницах ее отца нет.

«Они (дипломаты. - Прим. ред.) со мной связались, предоставили информацию. Они, конечно, не полиция и функционал у них другой, но в любом случае они со мной на связи до сих пор... Со мной также связывались страховщики и сообщили, что его нет ни в моргах, ни в больницах Танзании», - рассказала дочь туриста.

Загадок в эту историю добавляет и тот факт, что остров является необитаемым, а его площадь не превышает 2,5 квадратных километра. Тем не менее найти пожилого россиянина правоохранительные органы Танзании не могут до сих пор.

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