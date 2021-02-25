Мировой рынок труда потерял четверть миллиарда рабочих мест из-за COVID-19

В прошлом году мировой рынок труда потерял в 4 раза больше рабочих мест, чем во время глобального финансового кризиса 2009 года. Об этом сообщил генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер.

Он отметил, что причиной стала пандемия коронавируса.

«Мы резюмировали то, что произошло в 2020 году. Согласно нашей информации, количество рабочих часов - реально выполненная работа - сократилось на 8,8%. Это эквивалентно сокращению 255 миллионов рабочих мест», - сказал Райдер в интервью «Известиям».

На прошлой неделе министерство труда и социальной защиты заявило, что ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1 процентного пункта.

Также по данным Росстата, число безработных в январе составило 4,3 миллиона человек. Накануне Владимир Путин поручил кабмину подготовить меры по содействию в трудоустройстве потерявших заработок людей.