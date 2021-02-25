Кожный зуд назвали признаком опасного заболевания

Зуд кожи может быть симптомом заболеваний печени. В частности, развития стеатоза печени, при котором в клетках органа происходит накопление жира. Со временем на фоне жирового перерождения печени может возникнуть воспалительный процесс, или стеатогепатит.

Опасностью жировой болезни печени является бессимптомное течение. Однако в ряде случаев состояние организма может подсказать о развитии заболевания. Настораживающим признаком является постоянный кожный зуд. Об этом пишет газета Express со ссылкой на представителей Госпиталя Джонса Хопкинса.



К другим тревожным симптомам относится возникновение звездчатых паукообразных гемангиом, появляющихся на коже. Из-за специфического вида их называют «паучками». Кроме того, на поражение печени также укажет приобретение кожей желтого оттенка.

В группе риска находятся люди, страдающие от ожирения, гипертонии, диабета и высокого уровня холестерина. Поэтому им стоит пристальнее других следить за изменением в состоянии здоровья.