Глава Минздрава оценил обстановку с пандемией COVID-19
Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России продолжается, несмотря на постепенное снижение числа заболевших. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет - именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка - это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой», - цитирует РИА Новости слова Мурашко.
Именно пожилые пациенты с коронавирусом подлежат приоритетной госпитализации, уточнил глава ведомства. Мурашко также призвал сохранять в регионах противоэпидемические мероприятия исходя из эпидемиологической обстановки.
С его слов, в России сейчас заняты 120 из 156 тысяч больничных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. При этом еще месяц назад было развернуто 256 ковидных коек, чуть более 70% из них были заняты, добавил министр.