В стране и мире Коронавирус Глава Минздрава оценил обстановку с пандемией COVID-19 Ян Брацкий Министр здравоохранения призвал пожилых граждан активнее вакцинироваться от коронавируса, назвав их основной группой риска. © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Читайте нас на: Эпидемия новой коронавирусной инфекции в России продолжается, несмотря на постепенное снижение числа заболевших. С таким заявлением выступил глава Минздрава Михаил Мурашко. «Наиболее уязвимой группой населения продолжают оставаться граждане старше 60 лет - именно им важно в первую очередь защитить свое здоровье, пройдя вакцинацию. В то же время в ряде регионов доля лиц старше 60 лет среди прошедших вакцинацию все еще очень низка - это сигнал для региональных властей, что необходимо более внимательно и адресно работать с этой возрастной группой», - цитирует РИА Новости слова Мурашко. Именно пожилые пациенты с коронавирусом подлежат приоритетной госпитализации, уточнил глава ведомства. Мурашко также призвал сохранять в регионах противоэпидемические мероприятия исходя из эпидемиологической обстановки. С его слов, в России сейчас заняты 120 из 156 тысяч больничных коек, предназначенных для пациентов с COVID-19. При этом еще месяц назад было развернуто 256 ковидных коек, чуть более 70% из них были заняты, добавил министр. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика