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МИД России назвал происходящее в Армении ее внутренним делом

Ян Брацкий
14:51 25.02.2021
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что рассчитывают на мирное разрешение ситуации.
МИД России назвал происходящее в Армении ее внутренним делом
© Фото: МИД РФ
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События в Армении являются ее внутренним делом. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который сегодня по телефону обсудил происходящее со своим армянским коллегой Арой Айвазяном. Россия рассчитывает на урегулирование ситуации в Армении в мирном русле, отметил министр.  

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее беспорядки в Армении прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва с тревогой наблюдает за происходящим и назвал официальный Ереван важным и близким союзником РФ на Кавказе.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки премьера Никола Пашиняна. Он, в свою очередь, заявил, что после требований ВС о его отставке уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Накануне президент республики Армен Саркисян по предложению Пашиняна освободил от должности первого замначальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна.

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