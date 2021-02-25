ВСУ обстреляли поселок в ДНР из минометов
Речь идет об оружии, которое выпускает снаряды калибром 60 мм.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле поселка Еленовка в ДНР использовали минометы, которые стоят на вооружении стран НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал War Gonzo.
Сообщается, что речь идет о минометах, выпускающих снаряды калибром 60 мм. Подобные орудия соответствуют натовским стандартам.
Ранее в СЦКК ДНР заявили, что украинцы обстреляли Еленовку из БМП-1, повредив линию электропередач. Населенный пункт остался без света,