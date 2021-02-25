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Эксперт предположил, когда россияне смогут поехать в Европу

Анна Касаткина
14:33 25.02.2021
По словам главы Союза туриндустрии, некоторые страны уже готовы открыть границы для российских путешественников.
Эксперт предположил, когда россияне смогут поехать в Европу
© Фото: Sadnos, Pixabay
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Некоторые европейские страны могут начать выдавать россиянам визы уже летом 2021 года. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, ссылаясь на данные представителей союза за рубежом.

По словам Игнатьева, у РСТ есть представители практически во всех странах Европы, и по их прогнозу визы будут выдаваться, однако официальной информации пока нет.

«Ситуация зависит от медицины, от того, как будет проходить пандемия в этих странах», - цитирует его РИА Новости.

Глава РСТ отметил, что некоторые страны уже готовы открыть границы для российских туристов, среди них, например, Греция. Однако ситуация по этой стране, как и по Венгрии и Хорватии, будет зависеть не только от пандемии, но и политических предпочтений Евросоюза.

«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет для Европейского союза неприемлема», - пояснил Игнатьев.

Он добавил, что решение по открытию границ будет единым для всех стран союза.

Ранее сообщалось, что Кипр перенес открытие границ для российских туристов на 1 апреля вместо 1 марта.

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