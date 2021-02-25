СБУ объявила Анатолия Шария в розыск

Подозреваемый по делу о госизмене лидер «Партии Шария» Анатолий Шарий не явился на допрос, что послужило поводом для объявления его в государственный розыск. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Напомним, что, по данным следствия, Шарий с 2012 года через соцсети, интернет-СМИ и российские телеканалы способствовал якобы государственным и неправительственным структурам России в проведении спецопераций информационного характера.