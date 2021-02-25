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Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян

Светлана Иванова
14:51 25.02.2021
Сторонник теории заговора раскритиковал плохое качество первых снимков, переданных Perseverance с Марса.
Уфолог связал затемненные снимки с Марса с кораблем инопланетян
© Фото: NASA, Facebook
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Уфолог Скотт Уоринг обвинил NASA в фальсификации первых снимков, которые марсоход Perseverance отправил с поверхности Красной планеты. Как полагает сторонник теории заговора, таким образом Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства попыталось скрыть от населения некую информацию, которую запечатлел ровер. Об этом пишет Express.

Посадка марсохода на Красную планету произошла 18 февраля и продлилась около семи минут. Отличительной особенностью Perseverance стала способность делать снимки в цвете. Аппарат оснащен 23 камерами, которые видят в разных диапазонах.

Однако уфолог раскритиковал первые изображения, которые ровер отправил на Землю. В частности, подозрение со стороны Уоринга вызвали нечеткие и затемненные снимки. По мнению сторонника теории заговора, у аппарата несколько камер, способных делать уникальные снимки, однако качества переданных изображений гораздо хуже фото, сделанных камерой обычного смартфона. Это позволило уфологу сделать вывод о том, что NASA намеренно подделало первые снимки, сделанные марсоходом, в попытке оградить мир от правды об инопланетянах.

В частности, как полагает сторонник теории заговора, изображения были затемнены, чтобы скрыть инопланетный корабль или другое сооружение, которое попало бы на всеобщее обозрение.

«А теперь... спросите себя... что NASA на самом деле скрывает от всех нас?» - задался вопросом Уоринг.

Стоит отметить, что специалисты, напротив, не видят ничего критичного в том, что первые изображения, сделанные марсоходом, затемнены. Причина кроется в повреждении файлов при передаче.

Марсоход Perseverance займется поиском следов жизни на поверхности Марса. Ровер будет работать в районе кратера Езеро. Ученые полагают, что на его месте когда-то было озеро, поэтому в грунте до сих пор могут находиться косвенные свидетельства существовавшей ранее жизни.

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