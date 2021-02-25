На Сахалине более тысячи рыбаков едва не унесло на льдине

На Сахалине спасают рыбаков с отколовшейся льдины. В ледовой ловушке оказалось несколько сотен человек.

Рыбаки вышли на лед реки Найба в районе села Стародубское вопреки рекомендациям МЧС. Когда в ста метрах от берега появилась внушительная трещина, любители подводного лова бросились к берегу, перепрыгивая разлом. Другие решили преодолеть его на снегоходе, однако машина ушла под лед и водитель едва не утонул.

По данным правительства Сахалинской области, всего на льду оказалось порядка 1300 человек. Некоторые покидают лед самостоятельно, другим оказывают помощь спасатели. Данных о пострадавших не поступало.