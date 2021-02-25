В Кремле прокомментировали идею переноса срока выборов в Госдуму

В администрации Кремля вопрос о возможном переносе срока выборов в Государственную думу РФ не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне, честно говоря, неизвестно о таких активных разговорах. Я слышал высказывание Владимира Вольфовича, но об активности разговоров мне ничего не известно, и в администрации таких разговоров не ведется», - заявил представитель Кремля.

Ранее руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24» заявлял, что депутатов могут распустить в марте, а проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента состоится в начале лета, так как данный период был бы более благоприятным, по его мнению.

Единый день голосования в 2021 году состоится 19 сентября, в этот же день планируется проведение выборов в Государственную думу, а также региональные и муниципальные выборы.