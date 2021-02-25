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Диетолог рассказал об опасности переедания блинов

Виктория Ивашечкина
13:30 25.02.2021
По словам врача, жареная пища вредит человеку, потому что в ней содержатся конечные продукты гликирования, которые плохо выводятся из организма.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: RitaE, Pixabay
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Российский диетолог Михаил Гинзбург рассказал об опасности переедания блинов во время Масленицы. По словам медика, если весь год человек ничего не ел вредного, то последствия после приема блинов могут быть непредсказуемыми.

«В блинах сразу три вредных составляющих, если не больше. Первое: мы используем для блинов так называемую высококачественную просеянную муку, которая быстро всасывается, тем самым нарушая обмен веществ. Мы используем для жарки масло, даже, на первый взгляд, хорошее. Но любое из них все равно горит и далее образуется канцероген при горении», - отметил диетолог.

По словам Гинзбурга, любая жареная пища вредит человеку, потому что в ней содержатся конечные продукты гликирования, которые очень плохо разрушаются и выводятся из организма.

«Мы просто так блины не едим с овощами или капустой, мы их норовим съесть с чем-нибудь вредным (мед, где много сахара, масло или сметана, где много жира). Последствия тут могут быть разные. Чаще всего панкреатит, потому что нагрузка жирами вызывает взрывное опорожнение желчного пузыря. Он вместе с поджелудочной железой приходит в состояние воспаления», - отметил врач.

Масленицу отмечают за 56 дней до Пасхи. В 2021 году Масленая неделя отмечается с 8 по 14 марта.

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