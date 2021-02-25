Стали известны первые результаты опроса о памятнике на Лубянке
Отдать свой голос жители столицы могут до 5 марта.
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Скульптура Александра Невского лидирует в голосовании по выбору памятника на Лубянской площади. Так, по состоянию на 13.00 25 февраля на портале «Активный гражданин» за нее отдали голоса 52% опрошенных.
За установку памятника революционеру Феликсу Дзержинскому проголосовали 48% москвичей. Всего в опросе пока поучаствовали 5 8682 человека.
С инициативой организовать голосование выступила Общественная палата Москвы. Оно продлится до 5 марта на нескольких площадках.