Ученые разгадали биологическую загадку древнеегипетской картины с гусями

На дневнеегипетской картине заметили неизвестный науке вид гусей. Речь идет о сцене «Медумские гуси», которая представляет собой фреску, найденную на стене гробницы египетского принца Нефермата и его жены Атет в 1871 году. На картине, чей возраст оценивается 4 600 годами, запечатлен момент охоты на водяных птиц с сетью, пишет Live Science.

Более 100 лет считалось, что на фреске изображены современные краснозобые казарки. Однако ученые Квинслендского университета обратили внимание на яркие цвета и узоры на теле, лице, груди, крыльях и ногах пернатых и пришли к выводу, что создатели картины увековечили представителей вымершего рода птиц.

Фреска «Медумские гуси» хранится в Музее египетских древностей Каира. По примерным подсчетам ученых, датой ее создания является 2550 год до нашей эры. Всего на картине изображено шесть различных видов птиц, две особи, как оказалось, относятся к представителям вымерших пятнистых гусей.