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В ОДКБ рассказали, как США наращивают военное присутствие в Европе

Тимур Шерзад
13:50 25.02.2021
В организации отметили, что целенаправленная военная деятельность США в Европе способствует ухудшению стратегической стабильности на континенте. 
В ОДКБ рассказали, как США наращивают военное присутствие в Европе
© Фото: U.S Department of Defense, Globallookpress
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На пресс-конференции Организации Договора о коллективной безопасности «Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2020 год и задачи на 2021 год» было рассказано, как Соединенные Штаты Америки наращивают военное присутствие в Европе. 

«Прямым следствием игнорирования Вашингтоном договоренностей в области контроля над вооружениями является планомерное развертывание европейского сегмента системы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе. Наряду с функционирующей американской базой ПРО в Румынии (н.п. Девеселу), в 2022 году должен быть введен в строй аналогичный объект на польской территории (н.п. Редзиково). Необходимо подчеркнуть, что основные мероприятия по развертыванию инфраструктуры базы ПРО в Польше уже завершены, а конструктивные особенности размещенных на указанных объектах пусковых установок будут обеспечивать возможность применения ударного вооружения, в частности, крылатых ракет «Томагавк» с дальностью пуска более 2000 км», - говорится в сообщении.

В ОДКБ отметили, что целенаправленная военная деятельность США в Европе способствует ухудшению стратегической стабильности на континенте. 

Американцы построят в Польше военную инфраструктуру, способную разместить до 20 тысяч американских военнослужащих. Возможно, они передислоцируются в Польшу из состава американских войск в Германии. А в ноябре 2020-го в польском городе Познань начала функционирование оперативная группа 5-го армейского корпуса сухопутных войск Соединенных Штатов. 

Кроме того, в октябре прошлого года американцы договорились и с Болгарией - там будет размещено 2,5 тысячи человек с возможностью их увеличения до 5 тысяч при помощи ротации. 

Наращиваются американские силовые возможности и в Германии. Например, США сформировали там 41-ю бригаду полевой артиллерии. В рамках ротации в страну прибыла танковая бригадная группа, усиленная подразделением РСЗО MLRS. 

И, наконец, в Литве, на полигоне Пабраде, что находится в непосредственной близости от белорусской границы, размещен американский танковый батальон. 

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