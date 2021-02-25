В стране и мире В России отложат переход на новые правила техосмотра Анна Касаткина Вступление в силу нового порядка перенесут на 1 октября из-за пандемии. © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Введение нового порядка техосмотра автомобилей необходимо отложить до 1 октября из-за рисков, которые создает пандемия. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства. Глава правительства отметил, что на начальном этапе введения новой процедуры «неизбежны разного рода накладки» - например, неравномерное распределение нагрузки очередей, тогда как ситуация с коронавирусом в стране хоть и улучшается, но все еще «далека от идеальной». «Это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей.Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», - сказал Мишустин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика