В России отложат переход на новые правила техосмотра
Вступление в силу нового порядка перенесут на 1 октября из-за пандемии.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
Введение нового порядка техосмотра автомобилей необходимо отложить до 1 октября из-за рисков, которые создает пандемия. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.
Глава правительства отметил, что на начальном этапе введения новой процедуры «неизбежны разного рода накладки» - например, неравномерное распределение нагрузки очередей, тогда как ситуация с коронавирусом в стране хоть и улучшается, но все еще «далека от идеальной».
«Это, конечно, несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей.Считаю, мы не должны этого допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября», - сказал Мишустин.