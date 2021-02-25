Тлеющие конфликты и международный терроризм: в ОДКБ назвали основные угрозы безопасности

На пресс-конференции Организации Договора о коллективной безопасности «Итоги совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ за 2020 год и задачи на 2021 год» были озвучены основные угрозы безопасности для стран - участниц ОДКБ.

«Основными источниками угроз для государств - членов организации оставались: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высоким уровень международного терроризма и религиозного экстремизма», - говорится в сообщении.

Была отмечена и деятельность Соединенных Штатов, направленная на модернизацию стратегических вооружений. Американцы ведут работы по созданию новой межконтинентальной ракеты наземного базирования, а также созданию гиперзвуковых ракет для стратегических бомбардировщиков. Помимо этого, они создают новый бомбардировщик В-21 - его поступление на вооружение ожидается в 2025 году.