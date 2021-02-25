В московском метро объяснили появление экранов с камерами

Экраны в Московском метрополитене нужны для информирования пассажиров, встроенные видеокамеры не предназначены для наблюдения. Об этом заявили «Звезде» в пресс-службе столичного метрополитена.

«Экраны нужны для информирования людей в экстренных случаях, а также чтобы рассказать об изменениях в работе транспорта, новых сервисах и для отображения полезной справочной и коммерческой информации. Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 85 станций метрополитена в столице оборудуют мультимедийными экранами с камерами видеонаблюдения. Они смогут считывать пересечения людьми линий, быстрые движения и «праздношатания», сообщал «Коммерсантъ».