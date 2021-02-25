Минздрав вдвое снизил предельно отпускную цену на «Спутник V»

Министерство здравоохранения РФ перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Раньше препарат стоил 1 942 рубля, теперь - 866,81 рубля за два компонента.

При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что это стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства и росту его объемов.

«Зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», - подчеркнул Мантуров, передает РИА Новости.

Ранее глава правительства Мишустин неоднократно заявлял о необходимости следить за ценами на вакцину, отмечая, что они должны быть приемлемыми.

Ранее международные эксперты в области медицины прокомментировали эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Отмечалось, что двойная доза препарата позволяет сравнительно легко производить и внедрять препарат в условиях глобальной нехватки вакцин.