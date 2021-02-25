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Минздрав вдвое снизил предельно отпускную цену на «Спутник V»

Виктория Ивашечкина
12:01 25.02.2021
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о необходимости следить за ценами на вакцину, отмечая, что они должны быть приемлемыми.
Минздрав вдвое снизил предельно отпускную цену на «Спутник V»
© Фото: Ashraf Amra, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министерство здравоохранения РФ перерегистрировало предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Раньше препарат стоил 1 942 рубля, теперь - 866,81 рубля за два компонента.

При этом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что это стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства и росту его объемов.

«Зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», - подчеркнул Мантуров, передает РИА Новости.

Ранее глава правительства Мишустин неоднократно заявлял о необходимости следить за ценами на вакцину, отмечая, что они должны быть приемлемыми.

Ранее международные эксперты в области медицины прокомментировали эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Отмечалось, что двойная доза препарата позволяет сравнительно легко производить и внедрять препарат в условиях глобальной нехватки вакцин.

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