Бессонница и боль в мышцах: ученые обнаружили длительное сохранение симптомов COVID-19 у детей

Самое большое число тяжелых случаев коронавируса среди детей приходится на младенцев до одного года. К такому выводу пришли ученые из Италии, Великобритании и России.

Под руководством Пьеро Валентини из Института глобальных исследований в области здравоохранения они изучили наличие и длительность симптомов COVID-19 у детей. Ученые собрали сведения о 129 инфицированных младше 18 лет.

Как пишут «Известия», количество мальчиков и девочек было примерно равным, а средний возраст пациентов составил 11 лет. Через 4 месяца с начала заболевания чуть более 40 процентов детей выздоровели полностью, примерно треть пациентов жаловалась на один или два симптома болезни, около четверти заявляли, что у них сохранилось три симптома.

Чаще всего у детей, перенесших коронавирус, наблюдались бессонница, боль в груди, заложенность носа, усталость и боль в мышцах. Некоторые жаловались на проблемы с концентрацией внимания.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин считает, что данные симптомы могут быть преувеличены, поскольку на вопросы о самочувствии детей, скорее всего, отвечали родители.