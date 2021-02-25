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Кошмарный сценарий: ученые забили тревогу из-за особо опасного штамма-гибрида COVID-19

Светлана Иванова
12:18 25.02.2021
Обмен мутациями «калифорнийского» и «британского» штаммов может породить новый, еще более опасный вариант.
Кошмарный сценарий: ученые забили тревогу из-за особо опасного штамма-гибрида COVID-19
© Фото: Serhii Hudak, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Возможное появление штамма коронавируса, представляющего собой объединение калифорнийского и британского вариантов COVID-19, вызвало беспокойство в научном сообществе. По мнению ученых, в этом случае высока вероятность распространения нового штамма, обладающего более высокими контагиозностью (свойство инфекционных болезней передаваться от больных организмов здоровым организмам. - Прим. ред.) и вирусной нагрузкой и значительной устойчивостью к вакцинам.

Как пишет Daily Mail, подобный сценарий специалисты оценивают как «кошмарный».

В частности, исследователи уделили пристальное внимание  «калифорнийскому» варианту B.1.427/B.1.429, или CAL.20C/L452R и выяснили, что он производит вдвое больше вирусных частиц в организме человека, а заболеваемость удваивается каждые две с половиной недели. По предварительным прогнозам, к концу марта на «калифорнийский» штамм может приходиться 90% случаев заражения в штате.

Оказалось, что вирусная нагрузка B.1.427 вдвое выше, чем вирусная нагрузка других вариантов, вирус передается на 19-24% чаще, чем предыдущие штаммы. Более того, «калифорнийский» вариант оказался почти в два раза более устойчивым к антителам после перенесенной коронавирусной инфекции или вырабатываемых вакцинами.

«Этот вариант вызывает беспокойство, потому что наши данные показывают, что он более заразен, с большей вероятностью связан с тяжелым заболеванием и, по крайней мере, частично устойчив к нейтрализующим антителам», - рассказал профессор лабораторной медицины и эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета в Сан-Франциско, доктор Чарльз Чиу Чиу в интервью Science Magazine.

В то же время ожидается, что «британский» штамм коронавируса, известный как B.1.1.7, будет доминировать в США в следующем месяце. В Калифорнии на данный момент уже зарегистрировано 204 случая заражения B.1.1.7.

По мнению ученых, существование в США двух мутаций COVID-19 параллельно друг с другом в конечном итоге приведет к возможному инфицированию человека сразу двумя штаммами. При их обмене мутациями может появиться третий - еще более опасный, предупредили ученые.

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