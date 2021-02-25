В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

В Москве стартовало голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади в центре города. Его проводит сервис «Активный гражданин».

С инициативой проведения опроса выступила Общественная палата Москвы на фоне резонанса вокруг этой темы. На выбор жителям столицы предлагается два варианта памятника - князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.

Ранее предложением вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь к столичным властям обратились писатели, журналисты и блогеры, которые написали коллективное обращение.