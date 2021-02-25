В Москве началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади
Жителям столицы предлагают отдать свой голос за один из двух вариантов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Alexander Chaplygin, Russian Look, Globallookpress
В Москве стартовало голосование по выбору памятника для установки на Лубянской площади в центре города. Его проводит сервис «Активный гражданин».
С инициативой проведения опроса выступила Общественная палата Москвы на фоне резонанса вокруг этой темы. На выбор жителям столицы предлагается два варианта памятника - князю Александру Невскому или революционеру Феликсу Дзержинскому.
Ранее предложением вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь к столичным властям обратились писатели, журналисты и блогеры, которые написали коллективное обращение.