Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден продлил санкции против Кубы

Иван Линдеманн
00:58 25.02.2021
Байден продлил санкции против Кубы
© Фото: Joaquin Hernandez globallookpress
Читайте нас на:

Американский президент Джо Байден продлил санкции против Кубы. Текст распоряжения лидера США опубликован на сайте Белого дома.

В заявлении говорится о санкционном режиме, который США ввел против Кубы с 1996 года. Этот режим был дополнен трижды – в 2004, 2016 и 2018 годах.

«Сохраняется необходимость продолжения этой чрезвычайной ситуации в стране, вызванной нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов, связанных с Кубой. Несанкционированный заход любого зарегистрированного в Соединенных Штатах судна в территориальные воды Кубы по-прежнему наносит ущерб внешней политике Соединенных Штатов», - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Минфин США включил главу министерства внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса в санкционный список с формулировкой «за нарушения прав человека». Перед этим официальный Вашингтон вновь включил Кубу в список стран, которые, как считают в Белом доме, спонсируют международный терроризм.

Дипломатические отношения с Кубой США разорвали еще в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности. В отношении Гаваны были введены торгово-экономические санкции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
00:49 В стране и мире
«Не очень радостно»: в Гидрометцентре рассказали о грядущем стремительном потеплении
00:14 В стране и мире
Первая партия «Спутника V» прибыла в Никарагуа
23:54 В стране и мире
Байден на год продлил режим ЧС в США из-за коронавируса
22:00 Армия
Боевики произвели минометный обстрел пункта пропуска «Серакаб» в Идлибе
20:57 Эксклюзив
Видео
«Это охота на россиян»: посол Антонов раскрыл масштабы преследований граждан РФ в США
Популярное
Популярное
Видео
Агент Депардье ответил на предъявленные актеру обвинения в изнасиловании
«Ружье было»: СМИ раскрыли неожиданные подробности о группе Дятлова
Сербский актер Бикович получил российское гражданство
Жителей Земли предупредили о приближении малого ледникового периода
Видео
Фонтаны лавы и облака дыма: извержения вулкана Этна попало на видео
Адвокат рассказал, как могут поделить наследство Градовой
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.