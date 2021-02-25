Американский президент Джо Байден продлил санкции против Кубы. Текст распоряжения лидера США опубликован на сайте Белого дома.

В заявлении говорится о санкционном режиме, который США ввел против Кубы с 1996 года. Этот режим был дополнен трижды – в 2004, 2016 и 2018 годах.

«Сохраняется необходимость продолжения этой чрезвычайной ситуации в стране, вызванной нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединенных Штатов, связанных с Кубой. Несанкционированный заход любого зарегистрированного в Соединенных Штатах судна в территориальные воды Кубы по-прежнему наносит ущерб внешней политике Соединенных Штатов», - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что Минфин США включил главу министерства внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касаса в санкционный список с формулировкой «за нарушения прав человека». Перед этим официальный Вашингтон вновь включил Кубу в список стран, которые, как считают в Белом доме, спонсируют международный терроризм.

Дипломатические отношения с Кубой США разорвали еще в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности. В отношении Гаваны были введены торгово-экономические санкции.