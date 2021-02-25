В стране и мире Коронавирус Анна Нетребко отказалась выступать в маске Анна Назайкина Народная артистка РФ заявила, что такая мера является преступлением против здоровья певца. © Фото: anna_netrebko_yusi_tiago, Instagram Читайте нас на: Оперная певица Анна Нетребко возмутилась требованием театров выступать в защитных масках. Такая мера была введена на некоторых европейских площадках в связи с пандемией коронавируса. Народная артистка РФ выразила протест в Сети, заявив, что это является преступлением против здоровья исполнителя. «Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для легких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую!» - написала артистка на странице в Instagram. Многие подписчики поддержали певицу в комментариях: «Анна, вы абсолютно правы!», «Невыносимо!», «Это преступление». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика