СМИ: в московском метро может появиться новая система видеонаблюдения

Восемьдесят пять станций метрополитена в Москве оборудуют мультимедийными экранами с камерами видеонаблюдения. Они смогут считывать пересечения людьми линий, быстрые движения и «праздношатания», сообщает «Коммерсантъ», обнаруживший соответствующий тендер на портале госзакупок.

На покупку и установку 316 экранов с камерами столичные власти планируют выделить 932 миллиона рублей. Согласно сопроводительной документации, экраны будут транслировать рекламу и сообщения метрополитена, а также наблюдать за пассажирами. Установку экранов планируется завершить уже в декабре этого года.

Экраны необходимы для оповещения в экстренных ситуациях, информирования об изменениях в расписании транспорта, новых сервисах, демонстрации справочной информации и так далее, сообщили изданию в ГУП «Московский метрополитен».

«Видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей», - добавили в ГУПе.

При этом в техническом задании уточняется, что камера должна снимать в разрешении Full HD, иметь автофокус и поддерживать интеллектуальные модули, среди которых «детектирование лиц», подсчет людей, распознавание их скопления, а также «модуль определения объектов»: «пересечение линии», «быстрое движение» и «праздношатание».

По мнению опрошенных изданием экспертов, новая система предназначена в том числе для фиксирования и анализа поведения людей - это поможет оперативно реагировать на опасные ситуации.