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Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск

Виктория Ивашечкина
11:10 25.02.2021
СК просит заочно арестовать бизнесмена.
Владельца сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в межгосударственный розыск
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Собственника сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск по делу о неуплате налогов. При этом следствие просит заочно арестовать бизнесмена. Судебное заседание состоится в ближайшее время.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Белойвана меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», - рассказала пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, передает ТАСС.

Отмечается, что бизнесмен должен был заплатить недоимки по налогам. Однако после освобождения из-под стражи мужчина фактически скрылся. По данным следствия, после возбуждения в феврале прошлого года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился.

Напомним, объявление в межгосударственный розыск подразумевает расширение территории, на которой Белойвана будут искать, на всю территорию СНГ.

В 2020 году Белойвана объявили в федеральный розыск по новому возбужденному против него делу о сокрытии налогов. Правоохранители подозревали предпринимателя в неуплате в бюджет 57 миллионов рублей.

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