Синоптик предупредил о последствиях резкого потепления в Москве

В течение дня Москва будет находиться в теплом секторе мощного атлантического циклона, в столичный регион поступят массы влажного и очень теплого атлантического воздуха. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Перечисляю в том порядке, в котором осадки могут быть. Небольшой снег, переходящий в мокрый снег, местами переходящий в дожди. И в течение всего дня возможны гололедные явления. И до тех пор, пока температура не станет положительной, это в первой половине дня, возможны и ледяные дожди», - рассказал он.

Также специалист заявил, что в течение всего дня возможны очаги туманов. Температура будет постепенно повышаться, и максимальные показатели термометров достигнут отметок плюс 1-3 градуса. Такие погодные явления будут сопровождаться северо-западным, западным ветром со скоростью до 5 - 10 м/с. Продолжится сильное падение атмосферного давления, добавил он. Если несколько дней назад в Москве было 768 мм рт. ст., то сегодня уже 744, что немного ниже нормы.

«Надеяться на то, что эта оттепель вдруг очистит нам все тротуары и дороги до основания чистого асфальта не стоит. Во-первых, в первой половине дня, как я уже сказал, ледяные дожди, гололедные явления - это делает ситуацию очень неприятной в плане передвижения по городу как и пешком, так и на транспорте. Днем, когда это все будет таить, эта ледяная корка сразу никуда не денется. Она покроется тонким слоем воды, и будет еще более скользко»,- объяснил Леус.

Синоптик рассказал, что утоптанный, прикатанный снег, несмотря на плюсовые показатели температуры, не растает полностью и покроется тонкой пленкой воды. Сцепление с подошвами и шинами будет очень низкое, и передвигаться станет сложно, заключил он.